Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısında Konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika