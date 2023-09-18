Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'la bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'la bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ele alındı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda Ukrayna Politika Haberler

title