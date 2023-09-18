Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'la bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'la bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ele alındı. - NEW YORK