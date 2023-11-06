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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile Gazze ve Ukrayna konularını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüşerek Gazze'deki gelişmeleri ele aldı. Fidan, tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna'daki son durum ve Karadeniz Tahıl Koridoru da görüşüldü.