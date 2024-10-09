Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katıldı
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın zirvedeki hitabında, Rusya-Ukrayna müzakerelerine verilen desteği ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını hatırlatması öngörülüyor.