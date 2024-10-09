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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katıldı
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın zirvedeki hitabında, Rusya-Ukrayna müzakerelerine verilen desteği ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını hatırlatması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Hırvatistan Hakan Fidan Diplomasi Politika Ukrayna

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