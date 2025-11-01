Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyeleriyle Görüştü
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika