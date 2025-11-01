Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyeleriyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyeleriyle Görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze’deki ateşkes ve insani yardım ihtiyaçlarını görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRotzek:

Bu Hamas Filistin halkinin en büyük düsmani ve bas belasidir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
