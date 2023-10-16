Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Haniyye ile telefon görüşmesi yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (16 Ekim) Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.