Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas ile Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek, Gazze'deki ateşkes durumu ve insani yardım ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel