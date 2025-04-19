Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas ile Görüşerek Gazze'deki Durumu Ele Aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi. Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulanan görüşmede, Batı Şeria'daki durum da değerlendirildi.

İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekilen görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. - ANKARA