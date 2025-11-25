Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi ve olayla ilgili fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika