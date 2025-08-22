Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze İçin İİT Toplantısına Başkanlık Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşananlara ilişkin 25 Ağustos'ta Cidde'de gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme planını açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye tarafından yapılan girişim neticesinde söz konusu toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulaması bekleniyor. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail'in ateşkes çabalarını sabote etme girişimlerine uluslararası toplumun izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğine dikkat çekmesi öngörülüyor. İsrail'in Gazze'yi Filistinsizleştirme politikalarına göz yumulamayacağına işaret etmesi beklenen Fidan'ın, iki devletli çözüm temelinde Filistin devletinin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu dile getirmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin İİT-Arap Ligi planına yönelik güçlü desteğini muhafaza ettiğini muhataplarına aktarması beklenen Fidan'ın, son dönemde Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici olduğunu, İsrail'e silah ve savaş malzemelerinin ihracatı ile transit geçişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ertelenemez bir adım teşkil ettiğini, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik provokasyonları karşısında müteyakkız olunmasının gerektiğini vurgulaması planlanıyor.