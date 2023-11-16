Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı...
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir. Batı'yı Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika