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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın durdurulması için Roma'yı ziyaret edecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere yarın Roma'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere yarın Roma'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma'yı ziyaret edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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