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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki insani trajedinin devam ettiğini ifade ederek, "ABD'den BMGK'nın alacağı kararlara daha fazla engel...

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki insani trajedinin devam ettiğini ifade ederek, "ABD'den BMGK'nın alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki insani trajedinin devam ettiğini ifade ederek, "ABD'den BMGK'nın alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Gazze'deki ateşkes ve katliam arasında sadece ABD duruyor. Uluslararası toplumun mesajı net, Filistinlilere yönelik zulüm devam etmemeli, barış süreci başlatılmalıdır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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