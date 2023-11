Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Filistin-İsrail arasında acil ateşkes çağrısında bulunarak, iki devletli çözümün derhal ele almaya başlanması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York ketinde BM Güvenlik Konseyi'ndeki hitabı öncesinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan yaptığı açıklamada, "Bizler grup olarak uluslararası toplumun hem yasal hem de ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak için çok çalışıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ahlaki pusulanın yokluğunda insanlık olarak yolumuzu kaybedeceğiz. Dolayısıyla uluslararası toplum olarak bu meseleyi her düzeyde, insani düzeyde, siyasi düzeyde ele almak için elimizden geleni yapmalıyız. Acil ateşkese ihtiyacımız var. Acil insani yardıma ihtiyacımız var. Aynı zamanda sorunun temel nedenini, yani iki devletli çözümü ele almaya da derhal başlamalıyız" dedi. - NEW YORK