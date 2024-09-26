Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' temalı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM 79'uncu Genel Kurulu marjında düzenlenen 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' temalı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.