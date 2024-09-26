Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' temalı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' temalı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM 79'uncu Genel Kurulu marjında düzenlenen 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' temalı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Hakan Fidan Politika New York Dünya

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır? Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Şehitkamil, Araban, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Karşıyaka, Çiğli, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Alanya, Serik, Manavgat elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });