Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Vaşington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantıları ele aldı. - ANKARA