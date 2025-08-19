Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Rusya-Ukrayna savaşı üzerine telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Vaşington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantıları ele aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika