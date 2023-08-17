Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Fidan'ın sorusu üzerine, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirildi. Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alındı. - ANKARA