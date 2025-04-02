Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa'da Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Fransa'da, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - PARİS