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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa'da Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa'da Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da resmi temaslarda bulunarak Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri, Avrupa güvenliği ve güncel uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Fransa'da, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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