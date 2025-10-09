Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa'da ABD Barış Planı Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen ABD Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik toplantıya katıldı. Toplantının amacı, Gazze'deki savaşı sona erdirmek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Paris'te düzenlenen Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin toplantıya katıldı. - PARİS

