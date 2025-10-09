Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa'da ABD Barış Planı Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Paris'te düzenlenen Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin toplantıya katıldı. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika