Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Yeni Devlet Başkan Yardımcısı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile telefondan görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Hüseyin El Şeyh'e yeni görevinde başarılar diledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika