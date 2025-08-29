Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Filistin halkının Gazze'den tehcirini ön gören planlara karşıyız, kim tarafından sunulursa sunulsun böyle bir plan...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Filistin halkının Gazze'den tehcirini ön gören planlara karşıyız, kim tarafından sunulursa sunulsun böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika