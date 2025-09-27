Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin, "Tanınan bir devlet değil, yaşayan bir devletin oluşturulması için hazırlanan...

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin, "Tanınan bir devlet değil, yaşayan bir devletin oluşturulması için hazırlanan çalışmalar var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin, "Tanınan bir devlet değil, yaşayan bir devletin oluşturulması için hazırlanan çalışmalar var" dedi.

