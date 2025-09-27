Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Devleti'nin Tanınması İçin Bu Kadar Kan Dökülmesine Gerek Yoktu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devleti'nin tanınması sürecinde yaşanan krizin neden olduğu 65 bin ölüm ve 2 milyon kişinin açlık çektiğine dikkat çekerek, bu durumun önlenebilir olduğunu vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika