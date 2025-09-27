Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Devleti'nin Tanınması İçin Bu Kadar Kan Dökülmesine Gerek Yoktu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devleti'nin tanınması sürecinde yaşanan krizin neden olduğu 65 bin ölüm ve 2 milyon kişinin açlık çektiğine dikkat çekerek, bu durumun önlenebilir olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin Devleti'nin tanınması için 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyon kişinin aç bırakılmasına gerek yoktu" dedi. - WASHINGTON

