Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin Devleti'nin tanınması için yapılan çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

