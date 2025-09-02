Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin Devleti'nin tanınması için yapılan çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.
