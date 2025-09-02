Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika