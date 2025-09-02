Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile telefon görüşmesi yaparak Filistin Devleti'nin tanınması üzerine yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
