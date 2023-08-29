Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti, STK temsilcileri ile bir araya geldi Bakan Fidan, vatandaşların öz çekim taleplerini geri çevirmedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şehir buluşmaları programı çerçevesinde Erzurum'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Bakan Fidan, vatandaşların öz çekim taleplerini geri çevirmedi

ERZURUM - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şehir buluşmaları programı çerçevesinde Erzurum'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Program öncesi Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Fidan'a vatandaşlar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Vatandaşların öz çekim tekliflerini kırmayan Bakan Fidan Yakutiye Medresesini gezdi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biliyorsunuz yarın zaferimizin 101 yıldönümü. Her zaman vatana ve millete hizmet yolunda vazifelerde bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz" dedi.