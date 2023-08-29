Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'a yaptığı ziyarette AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve burada kısa bir değerlendirme konuşması yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi ziyaret ve program için geldiği Erzurum'da Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve burada kısa bir değerlendirme konuşması yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti ziyareti öncesi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda yoğun bir ilgi ve kalabalıkla karşılanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevine başladıktan sonra ilk şehir ziyaretini kahramanlar diyarı Erzurum'a yaptığını söyleyerek, "Bu gün gerçekten müstesna bir şehirde sıcak bir karşılama ile karşılandık. Burada ildeki arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunacağız. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip, kabine olarak yaptıklarımızı paylaşacağız. Aynı zamanda benim konum olan dış politika ve stratejilerimizi üzerine yaptıklarımızı paylaşacağız. Şu anda içinde bulunduğumuz coğrafyada sıcak ve gündemdeki önemli konularda pozisyonlarımızın neler olduğunu, hangi konuların nasıl ilerlediğini halkımızla, vatandaşlarımızla ve teşkilatlarımızla hasbihal etme imkanı bulacağız. Bu arada vatandaşlarımızın genel yorumlarını, fikirlerini, eleştirilerini büyük bir memnuniyetle not alıp Ankara'ya bu kazanımlarla döneceğiz" dedi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından sonra teşkilatlarla yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. - ERZURUM