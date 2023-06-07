Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan, Brezilya ve Umman mevkidaşları tarafından tebrik edildi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Mirzoyan, Vieira ve Busaidi, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik etti.