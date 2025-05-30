Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump'ın, Putin'in, Zelenskiy'in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump'ın, Putin'in, Zelenskiy'in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan...
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump'ın, Putin'in, Zelenskiy'in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump'ın, Putin'in, Zelenskiy'in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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