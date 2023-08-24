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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de (IKBY) temaslarını sürdürüyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Bakan Fidan, sonrasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de (IKBY) temaslarını sürdürüyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Bakan Fidan, sonrasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Mevlüt Çavuşoğlu Erbil Politika Haberler

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