Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de (IKBY) temaslarını sürdürüyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Bakan Fidan, sonrasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.