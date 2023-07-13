Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5'inci ASEAN - Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi ile görüşmek üzere Endonezya'yı ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 5'inci ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) - Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno L. P. Marsudi ile görüşmek üzere Endonezya'yı ziyaret edecek.

Bakan Fidan, 5'inci ASEAN - Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi'nin davetine icabet ederek ikili temaslarda bulunmak üzere 13 - 15 Temmuz 2023 tarihlerinde Endonezya'yı ziyaret edecek. Fidan, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştireceği Üçlü Toplantıda Türkiye - ASEAN ilişkilerinin mevcut durumu değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme yönelik somut işbirliği önerileri görüşülecek.İkili ziyaret kapsamında ise Fidan'ın Endonezyalı mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye - Endonezya ilişkilerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.