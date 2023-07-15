Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. 5. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı için Endonezya'da bulunan Fidan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
5. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı için Endonezya'da bulunan Fidan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından "Bakanımız Hakan Fidan, Cakarta'da, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi." paylaşımında bulunuldu.