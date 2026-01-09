Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı vesilesiyle Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika