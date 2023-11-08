Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ele alınarak, uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ele alınarak, uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika