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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'da ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile ikili görüşmeye dair ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, görüşmede ekonomik ilişkilerin yanı sıra inşaat sektörü, savunma sanayi, finans, teknoloji, enerji, ulaşım, turizm, kültür ve eğitim konularının da ele alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile ikili görüşmeye dair ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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