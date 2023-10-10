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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı. Ayrıca toplantının sonuçlarına ilişkin gelecekteki bölgesel iş birliğinin gelecekteki adımlarını belirleyen bir bildiri de kabul edildi.