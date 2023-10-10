Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı. Ayrıca toplantının sonuçlarına ilişkin gelecekteki bölgesel iş birliğinin gelecekteki adımlarını belirleyen bir bildiri de kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı.
Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un başkanlığında düzenlenen toplantıya EİT Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avazbek Atahanov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari katıldı. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı.
Ayrıca toplantının sonuçlarına ilişkin gelecekteki bölgesel iş birliğinin gelecekteki adımlarını belirleyen bir bildiri de kabul edildi. Toplantının sonunda EİT dönem başkanlığının Azerbaycan'dan İran'a geçmesi kararlaştırıldı. - BAKÜ