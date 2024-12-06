Üye Girişi
Haberler
Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

 Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı'nın daveti üzerine Doha'ya gelerek Hamas Siyasi Bürosu üyeleriyle bir araya geldi. Fidan, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve çeşitli görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine geldiği Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine Doha'ya gelen Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.

Fidan'ın Doha programı

Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

ABD'nin yıkım filosu ortaya çıktı
img

Türkiye ile ilgili soruya Putin'den skandal yanıt
img

Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Suriye Muhalifler kimdir? Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor? PSV Twente CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Twente maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Parma CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025? Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü? Yemekteyiz kim kazandı, kim 1.oldu? Yemekteyiz 6 Aralık Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kimdir? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Somer Şef hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.