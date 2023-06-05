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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Politika Haberler

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