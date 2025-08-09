Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Zulme Karşı Sert Mesaj
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zalimlerin tarihten silineceğini belirterek, zulme karşı birlik olmanın önemini vurguladı ve devletler ile STK'ların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli" dedi. - EL ALAMEYN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika