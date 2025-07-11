Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldığını belirterek, terörün kalıcı olarak ortadan kalkması için çaba gösteren tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir" dedi.

Bakan Fidan, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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