Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'ye Yönelik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur"

" Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı"

"Uluslararası topluma düşen görev, Suriye halkına yardım etmektir. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, işbirliği alanı olarak görmeliyiz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır"

"Türkiye olarak Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik"