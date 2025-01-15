Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'ye Yönelik Açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma düşen görevin Suriye halkına yardım etmek olduğunu vurguladı. Fidan, Suriye'nin bir rekabet alanı değil, işbirliği alanı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur"
" Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı"
"Uluslararası topluma düşen görev, Suriye halkına yardım etmektir. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, işbirliği alanı olarak görmeliyiz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır"
"Türkiye olarak Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika