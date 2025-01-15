Üye Girişi
Haberler
Trump resmen açıkladı! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik

Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'ye Yönelik Açıklamalar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma düşen görevin Suriye halkına yardım etmek olduğunu vurguladı. Fidan, Suriye'nin bir rekabet alanı değil, işbirliği alanı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur"

" Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı"

"Uluslararası topluma düşen görev, Suriye halkına yardım etmektir. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, işbirliği alanı olarak görmeliyiz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır"

"Türkiye olarak Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'ye Yönelik Açıklamalar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Galatasaray'dan Gardi'ye tam yetki! bir dünya yıldızını daha getiriyor
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
img

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD enflasyon verileri sonrası kriptoda son durum!

ABD enflasyon verileri sonrası kriptoda son durum!
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.