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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye Açıklamaları
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeden ayrılması gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde askeri harekatın kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulundu. Bakan Fidan, yeni Suriye yönetiminin mülteci sorununu yönetme sorumluluğunu alması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara verdiğimiz ültimatom ortada. Buna yönelik hazırlık ve niyet görmüyoruz ve bekliyoruz. Biz şartları söylerken şunu ifade ediyoruz, askeri harekat olmasını istemiyorsanız PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyorlar isimleri biz de var. Oradaki PKK'lı olmayan Suriyeli Kürtlerin canlarına mallarına halel gelmeden normal hayata katılmaları gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Suriye ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "Bizim devlet olarak yıllardır çeşitli çalışmalarımız var. Suriye'deki yeni yönetimin sorunu sahiplenmesi adına gerekli adımları atması gerekiyor. Kabul etmezlerse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldi. Şam'daki yönetim savaşmaktan korkan bir hükümet değil. İsrail önceki rejimin kapasitesine dokundu. Bizim onlara verdiğimiz ültimatom ortada. Buna yönelik hazırlık ve niyet görmüyoruz ve bekliyoruz. Biz şartları söylerken şunu ifade ediyoruz, askeri harekat olmasını istemiyorsanız PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyorlar isimleri biz de var. Bu kansız problemsiz bir geçiş. Oradaki PKK'lı olmayan Suriyeli Kürtlerin canlarına mallarına halel gelmeden normal hayata katılmaları gerekiyor. Yeni yönetim bunun garantisini veriyorlar. Şam onlarla konuşuyor bir daha söyleyecek bir daha söyleyecek. Sen terör faaliyeti içindesin diyoruz. Bu maskaralığa bir son verilmesi gerekiyor bölgede. Kaç yıldır mağarada yaşayan insanların yönettiği, bu insanlar mağaraya girip yönettikleri zaman internet yoktu" diye konuştu.

Şu anda Suriye Devletinin başında bulunan Ahmet Eş-Şara'nın mültecilerin dönmesini istediğini belirten Bakan Fidan, "Kendisiyle de konuşurken şu gündeme getirildi. Yeni anayasanın yapılması ve seçimler meselesi. Anayasanın yapılması, hani eğer yöntem, teknik yöntem olacaksa, referandum olmayacaksa, iki tane yöntem var, temsilciler meclisi üzerinden bir anayasa kabuğunu ile halkın tamamını davet edip referandumla anayasa kabul etmek. Bunun için seçim yapılması lazım. Seçim olması için 10 milyondan fazla insanın tekrar dönmesi gerekiyor. Yurt dışında doğmuş, son 11 yıl içerisinde sayısı belli olmayan vatandaş var. Yani bunların gelip kayıtlarını tekrar kontrol altına alıp, kimliğini kaybetmişleri tekrar kimliğini verip bir sistem oturtulması gerekiyor. Ben sordum, yani yol haritanı nedir zihninde? Yani nasıl bir yönetim, bu yönetim nasıl seçilecek, nasıl olacak, nereye gidilecek? Devletin adı ne olacak? Rejimin şekli ne olacak? Buraya kadar konuştuk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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