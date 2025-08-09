Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısır ile Gazze Üzerine Açıklama

Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında, Mısır'ın arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in ateşkes girişimlerini sabote ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz" dedi. - EL ALAMEYN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
