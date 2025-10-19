Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan KKTC Seçimleri için İyi Dilekler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
