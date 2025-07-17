Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail Açıklamaları

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin dışında Lübnan, Suriye ve İran'da da saldırganlık stratejileri uyguladığını belirterek bu durumun kontrol edilmemesi halinde daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riski taşıdığına dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " İsrail, sadece Filistin'de değil, Lübnan, Suriye ve İran'da da bir saldırganlık stratejisi uygulamaya çalışıyor. Burada açık bir model var. Bu model kontrol edilmezse, daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riski ortaya çıkar" - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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