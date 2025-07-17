Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " İsrail, sadece Filistin'de değil, Lübnan, Suriye ve İran'da da bir saldırganlık stratejisi uygulamaya çalışıyor. Burada açık bir model var. Bu model kontrol edilmezse, daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riski ortaya çıkar" - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika