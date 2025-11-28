Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze İçin Acil Barış Çağrısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki barış planının hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve insani yardımların gecikmeden bölgeye girmesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. Yeteri kadar büyük bir yıkım, katliam var. Hep birlikte yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var" dedi. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika