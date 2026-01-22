Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış Kurulu birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil. Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor.

Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun farklı ülkelerin bir araya gelerek görüşlerini uyumlaştırma çabası olduğunu belirtti ve müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış Kurulu birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil. Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Alanda olan kavganın artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz" dedi. - DAVOS

