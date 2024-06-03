Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyareti çerçevesinde Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyareti çerçevesinde Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de temaslarını sürdürüyor. Fidan ziyareti çerçevesinde Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi. - PEKİN