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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyareti çerçevesinde Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de temaslarını sürdürüyor. Fidan ziyareti çerçevesinde Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyareti çerçevesinde Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de temaslarını sürdürüyor. Fidan ziyareti çerçevesinde Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Türkiye Pekin Diplomasi Politika Ekonomi Güncel Haberler

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