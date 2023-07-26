Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Uygur Türklerinin durumu ve güncel bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi; ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.

Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konuları gündeme geldi.

Ayrıca ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da ele alındı.

Ziyaret sırasında ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Ortadoğu'daki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi. - ANKARA