Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, başkent Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlar, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlar, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi. - PRAG