Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, başkent Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlar, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlar, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Nato Dış Politika Politika Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title